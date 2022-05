Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi torna a parlare della guerra in Ucraina e indica la sua via per la pace: “Io credo che l’Europa si debba mettere tutta unita, insieme, a fare una proposta a Putin e agli ucraini, cercando di far accogliere dagli ucraini quelle che sono le domande di Putin”

“Io dico che inviare armi significa essere cobelligeranti, significa essere anche noi in guerra”: Silvio Berlusconi, a Napoli per la seconda tappa della convention di Forza Italia “L’Italia del futuro”, torna a parlare della guerra in Ucraina ed espone la sua posizione, visibilmente sbilanciata verso il suo storico amico Vladimir Putin. “Cerchiamo di far finire in fretta questa guerra – ha aggiunto l’ex cav – e se dovessimo inviare armi sarebbe meglio non farne tanta pubblicità”.

Per Berlusconi l’Ucraina deve accogliere le richieste di Putin

Poi la sua richiesta all’Unione Europea: “Bisogna arrivare assolutamente il più presto possibile a una pace, perché altrimenti vanno avanti le devastazioni e le stragi. Io credo che l’Europa si debba mettere tutta unita, insieme, a fare una proposta di pace a Putin e agli ucraini, cercando di far accogliere dagli ucraini quelle che sono le domande di Putin”. Per il leader azzurro la strada per portare Putin al tavolo delle trattative non è quella indicata dalle “dichiarazioni che sento venire da tutte le parti, dalla Gran Bretagna o dalla Nato”. Sulle sanzioni imposte a Mosca e agli oligarchi vicini al Cremlino ha commentato: “Hanno fatto molto male all’economia sovietica, si prevede un calo del Pil addirittura del 14%, ma hanno fatto molto male anche a noi”.

Calenda: “Possibile non ci sia un centrodestra normale?!”

Anche la stretta sul gas non convince l’ex cav: “Adesso il grande dubbio è sul gas, è un’ipotesi sconvolgente perché ci porterebbe alla chiusura di centinaia e centinaia di migliaia di aziende, alla perdita di tre milioni di posti di lavoro, quindi a un dilagare della povertà in Italia e dovremmo andare in giro i prossimi inverni con il cappotto addosso in casa e una cambiale in mano. Non voglio nemmeno pensare che questo possa succedere”. Dichiarazioni che hanno generato la reazione del leader di Azione Carlo Calenda: “E qui siamo oltre Salvini. Possibile che questo paese non riesca ad avere un centrodestra normale?!”.

(immagine di copertina: Italy Photo Press)