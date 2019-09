Romina Power ha deciso di movimentare la giornata di Domenica In dicendo che non avrebbe fatto vaccinare i nipoti perché i vaccini, secondo lei, sono troppi. D’altronde la Power ha anche pubblicato una canzone sulle scie chimiche e qualche tempo fa scrisse a Michele Emiliano per contestare la costruzione di un depuratore.

Romina Power non vuole vaccinare i nipoti (ma la figlia sì)

“Essere nonna è bello. Questi esseri sono come degli angeli, ma è anche frustrante. Non puoi decidere nulla, fanno tutto i genitori”, ha esordito, continuando poi a lamentarsi perché non aveva voce in capitolo sulle scelte della vita dei figli. Poco dopo però è intervenuta proprio la figlia: “Io mi fido del mio medico”, ha detto Cristel Carrisi, aggiungendo che «Nonna Romina è molto hippy, non so se lascerei i miei figli da soli con lei, non so come sono sopravvissuta io. Non ho mai visto mia mamma ogni singolo giorno. Meglio così, puntiamo più sulla qualità che sulla quantità. Se devo pensare alle cose più concrete le faceva tutte nonna Jolanda… A parte gli scherzi ha sempre messo la famiglia prima della carriera e ha fatto tante rinunce».

La canzone sulle scie chimiche però non era male. Per fortuna che Roberto Burioni era impegnato:

