Rocco Casalino e i “cancri da estirpare” nel Pd | VIDEO

Parole forti. Troppo forti. Sta facendo rumore la dichiarazione rilasciata da Rocco Casalino durante la sua intervista a Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda ogni pomeriggio su Rai1 e condotta da Serena Bortone. Nel mirino dell’ex portavoce dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ci sono alcune personalità del Partito Democratico, definite “cancri da estirpare”. Immediate le reazioni dei dem.

Rocco Casalino e i cancri da estirpare nel Partito Democratico

“Io ho capito una cosa – ha detto Rocco Casalino rispondendo a una domanda di Serena Bortone (puntata disponibile su RaiPlay) -. Nel Partito Democratico ci sono alcune persone che sono straordinarie. Noi del MoVimento li abbiamo anche attaccati, e forse meritano di essere attaccati. Ma ci sono alcune persone che sono straordinarie, come Nicola Zingaretti. Ho conosciuto anche Dario Franceschini, personalmente. Ci sono tante persone straordinarie e poi ci sono alcuni cancri, alcuni elementi devastanti, che riescono a distruggere anche il bello del Partito Democratico. Bisognerebbe estirpare questi cancri”. Parole forti e lo stesso Rocco Casalino se ne rende conto chiedendo alla conduttrice se questo termine è troppo forte. Serena Bortone replica citando i malati di cancro e l’ex portavoce del Presidente del Consiglio torna sui suoi passi dandole ragione.

Le reazioni del Pd

Ma, ormai, la frittata è fatta e immediate sono arrivate le accuse del Partito Democratico. “Leggo che il portavoce – ex? – di un ex presidente del consiglio andrebbe in tv a dire che nel Pd ci sarebbero dei cancri da estirpare – scrive Filippo Sensi su Twitter -. Non so se alluda a persone o a cosa. Non ho mai commentato, per indole e garbo, il suo comportamento professionale quando era al governo.Ma che vada in giro, e alla Rai – vorrei verificare meglio – a giocare sulla malattia, sulla pelle degli altri e sulla dignità di una comunità politica, la mia, anche no. Non sarò io a fare interrogazioni, a chiedere dimissioni o prese di distanza, ma un minimo di rispetto sì”.

“Non è in alcun modo tollerabile che qualcuno (Casalino o chiunque altro) definisca il Partito Democratico un corpo con cancri da estirpare, offendendo tutti i malati oncologici e una grande comunità politica come quella del Pd, per di più su una rete del servizio pubblico – sottolinea Andrea Romano -. Se fossero confermate le affermazioni fatte da Casalino a Serena Bortone nel corso del suo programma ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai 1, l’amministratore Delegato Rai e il Direttore di Rai 1 ne dovranno rispondere al piu presto in commissione di Vigilanza. Ora basta”

(foto: da Oggi è un altro giorno, Rai 1)