Fico proclama Mattarella nuovo Presidente della Repubblica | VIDEO

“Proclamo eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti l’assemblea”: Roberto Fico ufficializza al termine dell’ottavo scrutinio la ri-elezione del Capo dello Stato. Il prossimo ordine del giorno per il Parlamento riunito in seduta comune prevede il giuramento e il discorso. Successivamente è stato letto il verbale di quanto avvenuto nel corso di questa settimana, iniziata il 24 gennaio.

Fico proclama Mattarella nuovo Presidente della Repubblica

“La rielezione di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia per gli italiani. Sono grato al Presidente per la sua scelta di assecondare la fortissima volontà del Parlamento di rieleggerlo per un secondo mandato”, è la dichiarazione ufficiale del presidente del Consiglio Mario Draghi. Dall’estero il primo a congratularsi è il presidente francese Emmanuel Macron: “Congratulazioni, caro Sergio, per la tua rielezione. So che posso contare sul tuo impegno per mantenere viva l’amicizia tra i nostri paesi e l’Europa unita, forte e prospera che stiamo costruendo”. Gli fa eco il presidente del Consiglio europeo Charles Michel: “Congratulazioni a Sergio Mattarella per la sua rielezione a Presidente della Repubblica. Credo fermamente che l’Italia continuerà a contribuire costruttivamente alla crescita dell’Ue”. Testimonianza dell’enorme autorevolezza che il nome di Mattarella riscuote anche al di fuori dei confini. Intanto piccoli caroselli vengono segnalati intorno a Montecitorio, con alcune auto che hanno suonato il clacson ed esposto una bandiera al grido “Sergio, Sergio”.