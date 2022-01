Dopo quasi una settimana di stallo, l’Italia ha un “nuovo” Presidente della Repubblica: Sergio Mattarella. Da “salvatore della patria” resta al Colle e risolve un po’ di problemi ai leader di partito che per giorni hanno cercato una quadra senza riuscire ad accordarsi. Alla fine il grande passo l’ha fatto Salvini, accettando di chiedere un bis e di fatto condannando politicamente il centrodestra, destinato a una spaccatura irrimediabile con Fratelli d’Italia – che su indicazione della leader Giorgia Meloni ha votato compatto per Carlo Nordio – oltre che rischiando di minare la sua stessa leadership all’interno della Lega. “Meloni è un amica – la posizione di Salvini – ma ha scelto l’opposizione, quindi il no a Mattarella e Draghi è normale, noi siamo al governo, dalla parte della maggioranza degli italiani. Ci sono pezzi di centrodestra che sono scomparsi, che non hanno votato con il centrodestra”. Un pezzo di Lega si è unito a Fratelli d’Italia nel voto per Nordio.

Sergio Mattarella ri-eletto presidente della Repubblica, il bis per superare lo stallo dei partiti

Il Mattarella bis mette (quasi) tutti d’accordo, ma anche tra i sostenitori della prosecuzione del settennato resta il gelo. Nel Movimento 5 Stelle, spiegano fonti parlamentari pentastellate all’Adnkronos, “si sorride alle esultazioni del Pd e alla loro incoronazione di Letta come il vincitore”. “Hanno fatto l’impossibile per portare Draghi alla Presidenza della Repubblica e hanno perso. E ora fingono di essere loro i kingmaker del Mattarella bis. Siamo al ridicolo”.

La matita con la quale ho appena votato #Mattarella. Me la tengo tra i ricordi. Belli. pic.twitter.com/9TtWucyZ4V — Enrico Letta (@EnricoLetta) January 29, 2022

Dal canto suo il segretario dem non nasconde la soddisfazione per l’esito: “Un altro governo con Draghi al Quirinale non so se saremmo riusciti a farlo e sarebbe stato più debole. Con un altro presidente della Repubblica sarebbe stato tutto da costruire, il rapporto tra il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio e non sarebbe stato tutto forte, immediato e funzionante. La mia valutazione è che Mattarella per il Paese è la scelta migliore in assoluto. Il Paese ci guadagna, l’economica, la ripresa, le forze politiche, i partiti. E’ la migliore delle soluzioni possibili”, ha spiegato, scongiurando la necessità di un rimpasto nella squadra di governo e di voler chiedere le dimissioni della presidente del Senato Casellati.