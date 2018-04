«Se il M5S fa l’intesa con Berlusconi me ne vado»

Roberta Lombardi non ha alcuna intenzione di seguire il MoVimento 5 Stelle in caso di accordo con Forza Italia. In una serie di dichiarazioni rilasciate a Repubblica la deputata regionale fa sapere che un patto con il centrodestra deve necessariamente tenere fuori Berlusconi, altrimenti non c’è la possibilità di chiudere. E comunque, spiega, l’alternativa migliore è il PD derenzizzato

«Se il pacchetto del centrodestra prevede Berlusconi — dice Roberta Lombardi, volto storico del Movimento — meglio pensare di spaccare il Pd e portarcene dentro una parte. Qualsiasi cosa, pur di evitare quell’abbraccio». Se la Lega mantiene il fronte del centrodestra compatto. quindi, secondo la capogruppo in regione Lazio bisognerà guardare altrove. «Certo, è un’operazione che si può fare se si tengono fuori Renzi e i renziani, che ci odiano.Vediamo con quanta velocità i parlamentari ora fedeli all’ex premier scenderanno dal carro. Perché io me li ricordo, cinque anni fa, tutti bersaniani…». Quanto all’altra ipotesi, con Di Maio pronto a presentarsi al Colle con un patto che includa tutto il centrodestra, Lombardi è netta: «La mia avventura con i 5 stelle finirebbe qui. E credo che questo valga per buona parte della vecchia

guardia».

E Roberta Lombardi non sarebbe l’unica sulla linea del no pasaran a Forza Italia: