La protesta dei grillini contro il ritiro della patente a Toninelli (mai avvenuto)

Il mondo dell’informazione è pieno di messaggi subliminali che vogliono influenzare le menti semplici per veicolare un contenuto. Ma ai grillini, sia chiaro, non la si fa così facilmente. E così anche quei cattivoni dell’agenzia di stampa ANSA non potranno perseguire i loro orridi scopi. Si dà il caso infatti che la più importante tra le agenzie di stampa italiane abbia pubblicato sul suo sito un resoconto della proposta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli di ritirare la patente a chi usa lo smartphone alla guida (giustissimo provvedimento). Ma c’è un problema: su Twitter e su Facebook si sono accorti che la foto generica utilizzata per illustrare il provvedimento è somigliante al profilo del chiarissimo ministro. «Una disattenzione, non noti quella virgola e Toninelli è stato pizzicato “alla guida con smartphone”», dice l’indignato Stefaboy3 al quale evidentemente non la si fa con tanta facilità.

E infatti i followers di Stefaboy3 non ci cascano e capiscono subito che quello non è Toninelli, il quale “è più bello“, e fanno notare – perché a loro, appunto, non la si fa – che l’ANSA fa strani strafalcioni “come quella virgola”, che invece per Stefaboy serviva invece a spiegare il senso del titolo.

Ma non finisce qui. Perché anche la pagina Facebook Alessandro Di Battista Fan Page ha pubblicato il lancio “incriminato” dell’ANSA, e – vi sembrerà incredibili – anche lì si è quasi subito riempito di grillini pronti a difendere l’onore di Toninelli di fronte alla patente ritirata:

La pagina così è costretta ad ingaggiare una battaglia senza quartiere contro le orde di arrabbiatissimi che vogliono difendere l’onore di Toninelli, a cui nessuno ha mai ritirato la patente e se si permette poi se la dovrà vedere con Beppe.

Tra gli indignati c’è anche chi se la prende con i “poveri troll, vendere cazzate per due euro, un po’ di vergogna no? Fate ridere, almeno mettete una foto fotoscioppata (sic)”:

E insomma, anche stavolta i maledetti giornalai hanno provato a intaccare la reputazione di Toninelli, ma grazie al provvido intervento dei nostri Supereroi il pericolo è stato sventato. Scacco matto, PDioti!1!undici