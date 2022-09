"Non toccherete il RDC": la rivincita di Conte con il M5S (di gran lunga) il primo partito al Sud | VIDEO

Negli ultimi mesi, il MoVimento 5 Stelle era indicato come il partito più in crisi (insieme alla Lega). Nel corso delle settimane di campagna elettorale, però, questa percezione è cambiata e i risultati M5S lo confermano. Ovviamente siamo ben lontani dai consensi ottenuti il 4 marzo del 2018 (quelli che portarono alla complicata formazione di un governo in alleanza con il Carroccio), ma l’indicatore del sentimento popolare arriva dal Sud Italia: in tutte le Regioni, infatti, i pentastellati hanno continuato a fare incetta di voti, issandosi come primo partito.

Risultati M5S, è il primo partito nelle regioni del Sud Italia

I dati quesi ufficiali di questa tornata elettorale, infatti, certificano come le regioni meridionali continuino a rappresentare lo zoccolo duro per Giuseppe Conte e per il suo Movimento: primo partito in Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e Molise (ma anche in Sardegna ha sfiorato la leadership, rimanendo staccato di pochi punti da Fratelli d’Italia). Percentuali che variano dal 24% al 30% (nella circoscrizione Sicilia 1 per la Camera dei deputati). Numeri più passi rispetto al 2018, ma comunque significativi.

In attesa di definire, in forma ufficiale, la conquista dei collegi uninominali, appare evidente un aspetto: al Sud il Partito Democratico non riesce più a fare presa (e questo declino va avanti da anni), mentre i risultati M5S confermano la fidelizzazione di parte dell’elettorato. Simbolica, infatti, è la vittoria pentastellata a Fuorigrotta dove Andrea Costa ha sconfitto l’ex capo politico del MoVimento, Luigi Di Maio, lasciandolo fuori dal Parlamento. Al Nord, come previsto, la situazione è differente: Fratelli d’Italia, come da previsione, è il primo partito e la coalizione di centrodestra ha fatto incetta di consensi. Ma il risultato di Giuseppe Conte è lo specchio del nuovo Parlamento: quei seggi conquistati e tolti al Partito Democratico rendono ancor più solida e salda la vittoria del centrodestra.

(Foto IPP/Felice De Martino)