La grande sconfitta di Luigi Di Maio a Fuorigrotta: è fuori dal Parlamento

Sconfitto nel suo territorio dal candidato del suo ex partito. I risultati delle elezioni Politiche 2022 hanno decretato l’uscita dal Parlamento di Luigi Di Maio. Il leader di Impegno Civico, infatti, non è riuscito a ottenere la vittoria nel collegio uninominale (per la Camera dei deputati) di Napoli Fuorigrotta. Battuto da Andrea Costa (ex Ministro per l’Ambiente) e tallonato dalla candidata di centrodestra Mariarosaria Rossi. E in quello stesso collegio è arrivata anche la sconfitta – sempre parlando dell’uninominale) – di Mara Carfagna che, dopo aver lasciato in dissenso Forza Italia, si era candidata con Azione per il Terzo Polo.

🔴 DECISION DESK Quorum/YouTrend per @SkyTG24: Sergio Costa (M5S) è eletto deputato nel collegio uninominale di Napoli – Fuorigrotta. Sconfitti Luigi Di Maio (CSX), Mara Carfagna (Az/IV) e Mariarosaria Rossi (CDX).#MaratonaYouTrend#ElezioniPolitiche2022 pic.twitter.com/613y4PqVce — YouTrend (@you_trend) September 25, 2022

Di Maio è fuori dal Parlamento, sconfitto nell’uninominale di Fuorigrotta

I numeri sono pressoché definitivi: il candidato del MoVimento 5 Stelle Andrea Costa ha ottenuto poco più del 40% dei voti nel collegio di Napoli Fuorigrotta, mentre l’ex capo politico pentastellato si è fermato sulla soglia del 25%, pochi punti davanti alla candidata del centrodestra Mariarosaria Rossi. Una sconfitta, quella di Di Maio, in quello che era considerato un suo fortino ai tempi del M5S. Gli elettori, dunque, non hanno premiato la sua decisione di abbandonare il “grillinismo” e Giuseppe Conte. E proprio l’ex Presidente del Consiglio ha commentato con poche parole la disfatta del suo ex alleato.

“Preferisco ricordare le battaglie fatte insieme a Di Maio, preferisco lasciare questo ricordo”.

E il rischio di rimanere fuori dal Parlamento è molto concreto, a prescindere dal risultato al collegio uninominale. Impegno Civico, alleato con il Partito Democratico, Sinistra Italiani, Verdi e +Europa, non riuscirà a superare la soglia di sbarramento (3%) e non potrà avere una rappresentanza né alla Camera dei deputati, né al Senato.