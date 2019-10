I voti assoluti in Umbria dicono che guadagna solo Fratelli d’Italia

Youtrend ha pubblicato su Twitter un confronto tra i voti assoluti presi dai partiti alle elezioni regionali in Umbria e quelli presi nelle precedenti tornate elettorali: alle europee e alle politiche. Dal confronto si evince che la Lega guadagna voti rispetto alle politiche ma ne perde rispetto alle europee mentre il trend discendente del Partito Democratico prosegue ma il vero tracollo è quello del MoVimento 5 Stelle, che alle europee aveva già dimezzato i consensi rispetto alle politiche e adesso dimezza ulteriormente il suo totale di voti. Anche Forza Italia perde.

In controtendenza è invece Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni cresce da tre elezioni consecutive e quasi raddoppia i consensi rispetto alle politiche, evidentemente rubando voti proprio alla Lega di Salvini oltre che a FI. “Mi pare interessante il dato che Lega e FdI insieme in regione rossa arrivano intorno al 50% dei consensi. Il racconto di questa destra impresentabile non regge più”, ha detto ieri la leader di FdI definendo “grave” la vicenda raccontata dal Financial Times riguardo Conte e Raffaele Mincione e invitando il presidente del Consiglio alle dimissioni.

