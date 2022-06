Le urne erano aperte in 971 comuni, chiamati al voto per eleggere sindaci e consiglieri comunali. L’affluenza per le elezioni amministrative è stata del 54,72%

Non solo Genova, Palermo e Verona. Ieri, domenica 12 giugno 2022, le urne erano aperte in 971 comuni, chiamati al voto per eleggere sindaci e consiglieri comunali, dopo che il referendum sulla giustizia non ha raggiunto il quorum, fermandosi a una partecipazione del 20,8%. L’affluenza per le elezioni amministrative è stata invece del 54,72%, in calo. Al ballottaggio i candidati di Parma, Catanzaro e L’Aquila.

I risultati delle elezioni amministrative nei capoluoghi di provincia

A Parma si andrà, dunque, al ballottaggio. Il candidato Michela Guerra raggiunge quasi il 46%, seguito da Pietro Vignali con il 23%. Michele Guerra è stato assessore alla cultura di Pizzarotti, è sostenuto da Pd e da altre forze di sinistra. L’ex sindaco di Pietro Vignali è sostenuto, invece, da Lega e Forza Italia ma non da Fratelli d’Italia, che ha candidato Priamo Bocchi (7%).

A Catanzaro, il civico Valerio Donato, sostenuto anche da Lega e Forza Italia senza il loro simbolo (Giorgia Meloni si è staccata dalla coalizione per candidare Wanda Ferro) ha ottenuto il 44,%, mentre l’avversario Nicola Fiorita, sostenuto da Pd e M5S, il 30%.

A L’Aquila, Pierluigi Biondi, il sindaco uscente di Fdi e ricandidato del centrodestra è in testa al primo turno (51,3%) tenendo a distanza il deputato aquilano del Pd Stefania Pezzopane (23,5%), candidato sindaco di un centrosinistra diviso. Il civico Americo Di Benedetto, appoggiato anche da Azione di Carlo Calenda e dai radicali di Più Europa, ha superato Pezzopane con quasi il 24%.

Le altre città

A Piacenza Tarasconi (centrosinistra) ottiene il 44%, Barbieri (CDX) 34,3% Cugini (M5S+SX) 14,0%. La vita familiare di Katia Tarasconi era stata purtroppo scossa da una tragedia: il 17 settembre 2021 suo figlio Kristopher, a soli 18 anni, muore in un incidente stradale durante un weekend con i suoi amici a Roma.

A Padova, dopo la vittoria nel 2017, arriva la riconferma per l’attuale sindaco Sergio Giordani (58%) sostenuto da Pd e M5s, contro il candidato del centrodestra, Francesco Peghin (31%).

A Gorizia, Ziberna (centrodestra) raggiunge il 43% contro Fasiolo (centrosinistra e M5s) che ha ottenuto il 30,4%.

A Pistoia Tomasi (centrodestra) ottiene il 49%, Fratoni (centrosinistra e M5s) il 27%.

Nel Comune di Argentera c’è già chi festeggia l’elezione a sindaco. Si tratta di Monica Ciaburra, ora nuova prima cittadina. La sua era la sola lista in corsa: ha ottenuto 63 preferenze, il 100% dei voti. Stessa cosa a Sant’Agata Feltria, in provincia di Rimini, dove Goffredo Polidori, unico candidato, alle 19 di domenica aveva già superato il quorum del 40%, la soglia necessaria per essere nominato primo cittadino in assenza di altri concorrenti, indipendentemente dal risultato.