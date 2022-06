Risultati Amministrative 2022: proiezioni sulle maggiori città in tempo reale

I risultati delle elezioni amministrative 2022: le urne sono state aperte ieri 12 giugno fino alle 23.00 mentre lo spoglio è iniziato oggi alle 14.00. Secondo gli exit poll usciti alla chiusura delle urne ieri il centrodestra unito conquisterebbe al primo turno Genova e Palermo, mentre andrebbero al ballottaggio, Parma, Verona, Catanzaro e L’Aquila. Per quanto riguarda l’affluenza il dato finale è stato inferiore al 21% degli aventi diritto. Ma secondo un’elaborazione di YouTrend sui dati diffusi dal ministero dell’Interno, escludendo i comuni in cui si è votato anche per le elezioni amministrative, l’affluenza per i referendum è stata pari 14,7%. Il dato complessivo finale è stato “trascinato” oltre il 20% perché laddove si votava anche per i sindaci e i consigli comunali (poco meno di 1.000 comuni) a ritirare le schede per i quesiti referendari è stato ben il 50,9% degli aventi diritto. Ieri si è votato in 971 comuni. Nei 142 comuni superiori: alcuni partiti minori hanno presentato le loro liste. Ad esempio Italexit (Paragone), in 16 comuni, Rinascimento Vittorio Sgarbi, 10 comuni, 3V Verità Libertà, 10 comuni e Potere al Popolo si è presentato in 7. Sempre Youtrend paragona il voto nei comuni interessati da questa tornata con quello nazionale delle Europee del 2019:

🗳️ Quanto sono rappresentativi dell’Italia politica i 971 comuni al voto alle #amministrative di quest’anno? Molto, visto che alle Europee 2019 avevano avuto un risultato medio davvero simile a quello nazionale.#MaratonaYouTrend pic.twitter.com/D6cBhGfhGv — YouTrend (@you_trend) June 13, 2022

Risultati Amministrative 2022: Palermo, Genova, Verona e le maggiori città in tempo reale

I primi risultati amministrative 2022: secondo le proiezioni SWG per Tgla7 a Genova Bucci sarebbe avanti con il 55,9%, con una copertura del 5% e un margine di errore di due punti e mezzo percentuali. Quindi sarebbe sicura già da ora la sua elezione:

mentre in base alle proiezioni del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Parma il candidato Michela Guerra (centro-sinistra) raggiunge il 45,6%, seguito da Pietro Vignali (centro-destra) con il 23,1%. La copertura del campione è del 5%. Sempre secondo Opinio a Verona, su un campione del 5%, Damiano Tommasi (centro-sinistra) raggiunge il 40,9% seguito da Federico Sboarina (centro-destra) al 28,4% , poi c’è Flavio Tosi al 25,8% infine si piazza Alberto Zelger al 3,6%. Per SWG la situazione di Tommasi è ancora più rosea: l’ex calciatore si attesterebbe al 41,5%.

Secondo Repubblica a Parma e a Verona Fratelli d’Italia avrebbe superato la Lega. A Padova con una copertura del 7% è avanti Giordani, l’imprenditore sostenuto da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, sebbene lui sottolinei di essere un canditato civico:

Sempre secondo SWG a Parma Guerra si attesta al 44.9 con un campione di copertura di sette punti percentuali.

Mentre per Opinio Rai con una copertura del 5% Michele Guerra raggiunge il 45,6%, seguito da Pietro Vignali (centro-destra) con il 23,1%. La copertura del campione è del 5%. Per quanto riguarda Palermo Roberto Lagalla avanti nelle elezioni comunali 2022 di Palermo in base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 5%. Il candidato sindaco del centrodestra è al 44,6%, quindi – se la proiezione fosse confermata – risulterebbe eletto al primo turno, mentre il candidato sindaco del centrosinistra e M5S Franco Miceli al 28,7%. Il candidato di +Europa e Azione Fabrizio Ferrandelli è al .14,8%, Rita Barbera di Potere al Popolo al 5,8%. Altri candidati sono al 6,1%. Per SWG Lagalla, e il centrodestra vincono le elezioni con il 45%. Secondo la legge siciliana sarebbe bastato il 40%.



La seconda proiezione per Genova oltre a confermare l’elezione di Bucci al primo turno riporta il dettaglio delle liste: svetta quella del sindaco ma, come in altre città l’altro dato da notare è il superamento di Fratelli d’Italia sulla Lega:

La seconda proiezione per Verona conferma Tommasi in largo vantaggio su Sboarina nonostante il primo commento a caldo di Matteo Salvini sia stato quello di un “testa a testa”.

Il dettaglio delle liste a sostegno di Tommasi e di Tosi:

Anche nella città di Romeo e Giulietta però il dato più interessante è quello del parziale delle liste a sostegno di Sboarina, con Fratelli d’Italia che in pratica ha doppiato la Lega:

Risultati Amministrative 2022: gli exit poll di ieri

Per quanto riguarda gli exit poll a Genova, Marco Bucci, sostenuto dal centrodestra unito e da Iv per un totale di 9 sigle, passerebbe già al primo turno con una percentuale dal 51 al 55%, su sette candidati, tra cui il principale contendente, Ariel Dello Strologo, a capo di una coalizione di centrosinistra (che ha preso tra il 36 e il 40%) con il M5s.

Verso la vittoria al primo turno per il centrodestra unito anche a Palermo, nonostante le polemiche sulla scelta del candidato che ottiene tra il 43 e il 47%. Roberto Lagalla- secondo gli exit poll avrebbe superato il quorum (bastava il 40% grazie alla legge comunale) e surclassato il candidato del fronte progressista Franco Miceli che si fermerebbe al 27-31%.

A Verona la coalizione di centrodestra correva invece divisa: un vantaggio importante per il centrosinistra che, unito, surclasserebbe gli sfidanti andando al ballottaggio con Tommaso Damiani una forbice 37-41%. Il derby nella città scaligera ha visto Salvini e Meloni appoggiare il sindaco uscente di Fdi, Federico Sboarina (27-31%), mentre Fi ha deciso di sostenere Flavio Tosi (anche lui tra il 27-31%). Il centrosinistra si è unito sull’ex calciatore Damiano Tommasi che potrebbe sfidare, nel possibile ballottaggio, Sboarina o Tosi.