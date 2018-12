Ristrutturazioni, i bonus sulla casa e sul condominio

Il governo conferma che per tutto il 2019 si potrà continuare a usufruire degli incentivi fiscali su casa e condominio già esistenti, dal risparmio energetico al bonus verde; lo prevede la legge di Bilancio. La novità (già da quest’anno) è l’obbligo di comunicazione all’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) dei lavori di ristrutturazione edilizia, e non solo quelli che comportano risparmio energetico, così come previsto già per l’Ecobonus. Dal 21 novembre è online il sito Enea, con le relative istruzioni, per trasmettere i dati dei lavori effettuati. Il termine per l’invio è fissato a 90 giorni dal termine degli interventi o del collaudo, ma per gli interventi finiti dal primo gennaio al 21 novembre 2018 l’invio va fatto entro il 19 febbraio 2019. Per quelli finiti dal 22 novembre in poi, andranno invece conteggiati i 90 giorni dal momento della conclusione dei lavori.

Il Giornale spiega oggi che la detrazione dall’Irpef dei costi sostenuti è prevista in misura del 50% (da suddividere in 10 quote annuali) fino ad un tetto di spesa massimo di 96.000 euro. Gli interventi riguardano ad esempio manutenzione ordinaria (solo parti comuni) e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazioni, cablatura, interventi per ridurre l’inquinamento acustico, favorire la sicurezza e il risparmio energetico.