Sorpresa! Reddito e quota 100 solo alle prime cento telefonate!

L’Unione Europea non si limita a puntare l’attenzione sul rapporto deficit\Pil che comunque, secondo Bruxelles, dovrebbe scendere nel 2019 sensibilmente al di sotto del 2 per cento con una limatura di almeno 7-8 miliardi delle spese attualmente contabilizzate nel testo approvato dalla Camera. Sotto i riflettori ci sono naturalmente Quota 100 e il reddito di cittadinanza, i due provvedimenti-simbolo della Manovra del Popolo. E le modifiche suggerite snaturano le norme promesse da Lega e MoVimento 5 Stelle al suo elettorato. Per ciò che concerne le pensioni, la possibilità di anticipare l’uscita dal lavoro per chi ha 62 anni d’età e 38 di contributi dovrebbe essere limitata al 2019 e prorogata solo se i conti pubblici lo permetteranno. Per evitare abusi ed eccesso di spesa sul reddito di cittadinanza, Bruxelles chiede invece controlli ferrei e una riforma degli ammortizzatori sociali per dare l’ok.

Il terzo fattore richiamato nei contatti informali, racconta oggi Claudio Tito su Repubblica, riguarda gli investimenti.