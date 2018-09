Negli ultimi nove anni il Campidoglio ha pagato 102 milioni per i danni causati dalle buche di Roma. E ogni mese si aprono almeno duecento fascicoli, mentre nell’ultimo anno e mezzo sono volati via 8,5 milioni in indennizzi.

I risarcimenti per le buche a Roma

I numeri sono tratti da un dossier delle Assicurazioni di Roma oggi pubblicato da Repubblica nell’edizione locale. Negli ultimi nove anni le buche a Roma sono costate esattamente 102.348.413 euro di risarcimenti alla mutua del Campidoglio. Scorrendo i dati di AdiR, aggiornati alla metà di giugno, si scopre che gli anni peggiori in termini di denunce sono stati il 2010 targato Gianni Alemanno e il 2014 firmato da Ignazio Marino con 3.047 e 2.993 segnalazioni. Quelli più costosi per la controllata di palazzo Senatorio, poi, sono stati lo stesso 2010 con 16,3 milioni di rimborsi e il 2015 con 13,7. E l’amministrazione Raggi? Negli ultimi due anni — può sembrare un paradosso considerate le condizioni delle strade di Roma — le denunce sono scese. Nel 2017 si è toccato il minimo storico con 1.855 segnalazioni. Nei primi sei mesi del 2018 si sono fermate a quota 950. Costo complessivo di 8,4 milioni in 18 mesi.

Ma c’è anche l’altro lato della medaglia. Mentre fino allo scoppio di Mafia Capitale i contratti con le aziende appaltatrici (assicurate) coprivano oltre la metà degli incidenti causati dai crateri aperti da lavori completati alla bene e meglio e dal maltempo, da quando le procedure sono andate in tilt e in attesa del gran riordino promesso dalla giunta 5S a suon di «trasparenza e onestà», la situazione è precipitata. Oggi il Campidoglio risponde direttamente di più dell’80 per cento dei sinistri dovuti alle buche. Ovviamente attraverso la sua mutua, che per contratto ogni anno assume tutti i rischi relativi alle condizioni delle strade di Roma e deve sopportare la carica dei residenti furiosi.

