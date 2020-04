La riapertura dei negozi dopo il 15 aprile e le piattaforme per prenotarsi

Il governo Conte pianifica la fase 2 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 a partire dal 15 aprile anche se in quella data saranno privilegiate le attività considerate di supporto a filiere essenziali – sanitaria, farmaceutica, agroalimentare – e le aziende meccaniche. Sul piano del contagio, anche l’edilizia sembra presentare meno rischi e questo potrebbe rendere più rapida la riapertura dei cantieri così come le cartolibrerie potrebbero avere una strada prioritaria nella riapertura, anche per accompagnare la chiusura dell’anno scolastico. Ma ci saranno ingressi contingentati e potrebbero essere previste piattaforme per la prenotazione:

In pole per la riapertura potrebbero essere librerie e cartolerie per accompagnare gli studenti delle scuole e delle università nel percorso verso gli esami a distanza. E forse anche le piccole attività artigianali e commerciali dove è più facile garantire le misure ritenute indispensabili: innanzitutto gli ingressi contingentati e le distanze all’interno dei negozi. Obbligatori mascherina e guanti, potrebbero essere studiati (ad esempio per le librerie) dei percorsi obbligati tra gli scaffali per non far incrociare i clienti.

Si pensa anche a delle barriere di protezione per chi sta alle casse. Gli ingressi saranno scaglionati: il numero delle persone a cui sarà consentito l’ingresso sarà in rapporto alla superficie libera del negozio. Di certo bisognerà abituarsi ad attendere in fila a distanza fuori. Per questo potrebbe essera raccomandata l’adesione alle app che consentono la prenotazione dell’ingresso da casa in modo da presentarsi solo poco prima. Successiva la riapertura dei grandi magazzini, con le stesse modalità e entrate e uscite separate.