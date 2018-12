La profezia di Renzi sulla caduta del governo Lega-M5S

L’ex presidente del Consiglio e segretario del Partito Democratico Matteo Renzi rilascia oggi un’intervista a Fabio Martini sulla Stampa per lanciare una profezia sinistra sul futuro del governo Conte. Secondo Renzi l’esecutivo e la maggioranza hanno i mesi contati:

«Se mi si chiede quale potrebbe essere la novità del 2019 dico che prima del previsto, nei primi mesi del 2019 e prima delle elezioni Europee, potrebbe maturare la rottura nel governo. I passaggi sono diventati stretti. Sulla Tav Salvini non può perdere la faccia e non può perderla neppure Di Maio, dopo aver “ingoiato” Tap, terzo valico, Ilva. Si è capito che non possono fare il reddito di cittadinanza come lo avevano immaginato i Cinque stelle. Il “presentismo” paga nell’immediato, alla lunga stanca. La crescita purtroppo sarà più bassa del previsto. Quelle sul tagliando e sul rimpasto non mi sembrano voci dal sen fuggite. Ma non si andrà ad elezioni anticipate, i peones non mollano la poltrona…».