I viaggi di Matteo Renzi: ora è in Bahrain per il Gp di Formula 1

Dopo l’Arabia Saudita e il Senegal, ora l’ex premier è in Bahrain per assistere al Gp di Formula 1. E scoppia la polemica sui social: “Noi a casa in lockdown, lui in giro per il mondo”.

Forse, ormai, l’Italia gli sta stretta. Per questo, a pochi giorni di distanza dal suo viaggio in Senegal, Matteo Renzi è volato di nuovo lontano dal Bel Paese. Stavolta la destinazione è il Bahrain, dove proprio quest’oggi è andato in scena il GP di Formula 1. Camicetta bianca, rosso in testa: il sole del Medio Oriente lo ha baciato fin troppo. Appare così nella foto pubblicata da Jean Todt, presidente della Fia: con loro c’è anche il principe ereditario Salman bin Hamad Al Khalifa, primo ministro del Bahrein. L’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi aveva annunciato che il suo tour in giro per il mondo sarebbe continuato, ma forse non ci si aspettava di vederlo in un evento di questo tipo. Ripreso prima nel paddock dalle telecamere di Sky, poi in foto nel tweet di Jean Todt. Ma la domanda sorge spontanea: che ci fa lì il senatore di Scandicci? Non si sa, ma l’ufficio stampa a una cosa risponde, nel tentativo (disperato) di fermare le polemiche scoppiate sui giornali e poi sui social: “Inutile dire che i viaggi di Renzi riguardano Renzi e non costano un centesimo al contribuente”.

Che ci fa Matteo Renzi in Bahrain

Dopo esser volato dall'”amico” Bin Salman, erede al trono saudita, dopo aver fatto toccata e fuga in Senegal, ora l’ex presidente del Consiglio è volato in Bahrain per assistere al Gp di Formula Uno. E i social non lo stanno perdonando: “Noi in zona rossa e lockdown, lui in vacanza in Bahrain”. Molti utenti accusano il leader di Italia Viva di essere volato nel Paese Mediorientale nonostante le restrizioni. Tramite il suo ufficio stampa Renzi fa sapere che “è abituato alle polemiche contro di lui ma che ha come sempre rispettato tutte le norme e martedì sarà in aula a fare il suo lavoro per intervenire sul Family Act”.