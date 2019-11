Il Renzi d’Arabia (Saudita)

Matteo Renzi era presente alla “Future Investment Initiative” tenutasi dal 29 e al 31 ottobre a Riad in Arabia Saudita: Renzi, ha scritto il Financial Times, era tra i “cinque presidenti e i capi di alcune delle più grandi banche e industrie di armi del mondo” che si sono ritrovati nella capitale saudita perla terza edizione della cosiddetta “Davos del deserto” prima di tornare in Italia per minacciare Giuseppe Conte di destituzione via intervista a Il Messaggero.

“This is a special time: the #G20 provides #SaudiArabia with a great opportunity to promote many sectors – not only #finance.”

– @matteorenzi, former Prime Minister of Italy, live at #FII2019 pic.twitter.com/9U0xqTq6uT

