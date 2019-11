Per Matteo Renzi il governo va avanti «con o senza Conte»

Matteo Renzi oggi rilascia una minacciosa intervista al Messaggero in cui dimostra di avere tanta voglia di cambiare presidente del Consiglio e lancia una sfida alla maggioranza che lo regge chiedendo di cancellare le tasse sulle auto aziendali, sulla plastica e sullo zucchero. L’intervista è una sorta di replica a quella di Zingaretti rilasciata a Repubblica: Renzi dice che la legislatura deve arrivare a eleggere il presidente della Repubblica, ma se qualcuno vuole andare al voto, magari per replicare l’Umbria, è padronissimo:

Non c’è giorno, presidente Renzi, senza che nella maggioranza non ci si scontri su qualcosa. Ormai anche il Pd dice che se questo è il clima, divisi su tutto dopo appena due mesi, meglio prendere atto e staccare la spinta. Lei cosa risponde?

«Per me è folle. Questo governo è nato in emergenza per rispondere allo strappo leghista. Con le elezioni anticipate avremmo avuto l’aumento dell’Iva, i pieni poteri a Salvini, un capo dello Stato No Euro e tensioni sui mercati. Con il blitz di agosto abbiamo eliminato in un colpo solo tutti questi rischi: rivendico l’operazione di igiene istituzionale che abbiamo fatto.

Adesso abbiamo due obiettivi: eleggere un Presidente della Repubblica garante dell’Italia in Europa nel 2022 e utilizzare questo periodo di calma sui mercati per ridurre il costo degli interessi sul debito. Nel 2013 pagavamo 77 miliardi, il prossimo anno saremo a 59 miliardi: se diamo stabilità possiamo scendere sotto i 50 miliardi nel proseguo della legislatura. Se poi qualcuno vuole andare a votare prima, magari per replicare il brillante risultato dell’Umbria dove si è scelto di anticipare il voto facendo della regione un caso nazionale, non ha che da dirlo. Basta che poi ciascuno si prenda le sue responsabilità. Noi siamo per andare avanti, gli altri ci faranno sapere».