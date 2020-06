Come le Regioni occultano i contagi da Coronavirus facendo meno tamponi

Il Fatto Quotidiano scrive oggi in un articolo a firma di Marco Palombi che le Regioni si stanno attrezzando per fare meno tamponi: il numero è calato negli ultimi giorni, anche nelle regioni come la Lombardia dove circola di più. L’effetto è ovvio: si scoprono meno contagiati dal Coronavirus SARS-COV-2 e da COVID-19:

IN BUONA SOSTANZA, invece, delle mitiche “tre T” che dovevano consentirci una (quasi) normalità in sicurezza – testare, tracciare, trattare – è rimasta solo l’ultima: il numero dei tamponi negli ultimi giorni è calato e questo, ovviamente, è più grave nelle Regioni in cui il coronavirus circola di più (dalla Lombardia in giù). Il punto è che se il Covid-19 è ancora pericoloso – come dicono le istituzioni tutte – affidarsi all’osservazione delle presenze negli ospedali è un grosso errore: quando i pazienti affollano i Pronto Soccorso, il virus circola già da settimane. Parliamo dei tamponi. In queste settimane molte Regioni ci hanno detto che ne facevano pochi perché mancavano i reagenti.

Ebbene, ieri il commissario all’emergenza, Domenico Arcuri, ha sostenuto che, all’esito della procedura di acquisto mondiale concordata proprio con le Regioni, la capacità produttiva teorica passerà a breve dai 60mila tamponi/giorno di media attuali a 90mila (senza contare che l’obiettivo, ora, è comprare macchinari “aperti” per processare i tamponi da fornire alle Regioni). Problema: nell’ultima settimana il numero dei tamponi effettuati è stato spesso più vicino ai 30-40mila dei primi giorni dell’epidemia che al doppio.