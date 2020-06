Coronavirus in Lombardia: i dati del 4 giugno

Sono pari a 84 i nuovi casi di positività al Coronavirus SARS-COV-2 e a COVID-19 oggi in Lombardia, in calo rispetto ai 237 di mercoledì. Solo 3410 però i tamponi effettuati, contro gli 11.335 precedenti. I decessi sono stati 29, per un totale che sale a 16.021. Continuano a calare i ricoveri: 125 in terapia intensiva (-6 su ieri) e 2.954 in reparto (-41). I dimessi sono stati 55 e gli attualmente positivi sono 20.224, anche in questo caso come ieri.

I numeri del Coronavirus in Lombardia il 4 giugno

Nella provincia di Milano i casi risultati positivi al Coronavirus sono 23.207, 31 più di ieri (+37 il giorno prima). Di questi, 9.838 nel capoluogo lombardo, 16 più di ieri (+14 il giorno prima). E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia durante il consueto aggiornamento sulla situazione coronavirus. Oltre a quella di Milano, le province con più casi sono Bergamo (13.466 casi, +1), Brescia (14.881 casi, +20) e Cremona (6.471 casi, +1).

Secondo il X Istant Report Covid-19 realizzato da Altems, l’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica, campus di Roma ha intanto superato 1,5 miliardi la spesa ospedaliera per Covid-19, di cui oltre un terzo in Lombardia. Considerando 179.331 giornate di degenza (al 1 giugno, +1,81% rispetto al 26 maggio) in terapia intensiva, a un costo giornaliero medio di 1.425 euro, la spesa totale a livello nazionale ammonterebbe a oltre 255 milioni di euro, di cui il 36% sostenuto in strutture ospedaliere della Lombardia. L’impatto totale sulla spesa ospedaliera raggiunge 1 miliardo 586.858.655 di euro. Per i 160.092 ricoveri per Covid-19 effettuati e conclusi (erano 144.658 nella precedente valutazione una settimana fa), la spesa, in base alle tariffe Drg, si stima pari a 1 miliardo 356.957.793 (quasi 100 milioni in più in una settimana), di cui il 33% sostenuto per i casi trattati in Lombardia.