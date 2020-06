La Regione Lombardia diminuisce i tamponi: 10mila in meno

Il Fatto Quotidiano fa sapere oggi che mentre i dati del Coronavirus SARS-COV-2 e di COVID-19 in Lombardia dicono che i due terzi dei positivi italiani si trovano nella Regione di Gallera e Fontana,

Proprio mentre entra nel vivo la Fase 2, periodo in cui in base al sistema di monitoraggio messo a punto da ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità le Regioni dovrebbero aumentare la loro capacità di cercare il virus per individuare e isolare il prima possibile eventuali nuovi focolai di Covid-19. Secondo i dati elaborati dal consigliere Pd Samuele Astuti, tra giovedì 28 maggio e mercoledì 3 giugno – giorno in cui sono ripresi gli spostamenti tra le Regioni – i tamponi dichiarati da Palazzo Lombardia sono stati 79.916 contro gli 89.698 della settimana precedente (21-27 maggio), gli 83.700 comunicati tra il 14 e il 20 e gli 84.357 eseguiti tra il 7 e il 13.