La Regione contesta le linee guida sull’aborto farmacologico ma in Piemonte si faceva già senza ricovero

La Regione Piemonte contesta le nuove linee guida sull’aborto appena varate dal ministero della Salute. Ma nel farlo, spiega oggi Silvio Viale sul Corriere di Torino, non si accorge di essere in contraddizione:

La principale novità delle linee guida riguarda lo stop al ricovero obbligatorio. D’ora in poi, la pillola abortiva potrà essere assunta senza la necessità di ricoverare le donne in ospedale. Anche perché, già adesso, il 90 per cento di loro firma per le dimissioni volontarie pur di non trovarsi nello stesso reparto di una neomamma. Ed è ciò che non va giù a Marrone. «Pensare che l’aborto si possa ridurre a due pastiglie prese come quelle che si acquistano dal farmacista mi sembra voler banalizzare questo gesto», riflette. E poi spiega la ragione principale che lo porta a dire che la legge 194 — quella del 1981 che regolamenta l’aborto in Italia — rischia non essere più applicata in tutte le sue parti. «La norma assicura, prima di ricorrere all’aborto, alle donne di rivolgersi ai consultori dove possono ricevere un sostegno concreto, qualora la loro scelta fosse legata a motivi economici». L’altra motivazione che lo ha spinto a intervenire è di tipo sanitario. «Alcuni ginecologi — prosegue l’assessore—ci dicono che l’espulsione del feto può condurre a gravi e fatali emorragie e, senza ricovero, l’atto avviene in totale solitudine. I rilievi eccepiti dalla CEI e dal Family Day mi sembrano assolutamente fondati».