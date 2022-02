“La Regina Elisabetta è morta”, storia di una notizia immediatamente smentita

La notizia campeggia ancora lì, in prima pagina sul sito “Hollywood Unlocked” che si occupa di cinema e musica a Stelle e Strisce. Nonostante le smentite su quella che, ancora una volta, deve essere necessariamente etichettata come una bufala. Quella della Regina Elisabetta morta circola da anni, ogni volta che la regnante inglese sparisce per qualche giorno dalle scene. Questa volta, però, la sua lontananza dagli eventi e dalle cerimonie era stata annunciata nei giorni scorsi, quando Buckingam Palace aveva annunciato la sua positività a un test Covid.

Regina Elisabetta morta, storia di una bufala rilanciata dagli Stati Uniti

Il sito americano – che ha dato questa (non) notizia in pasto anche ai social – parla di “esclusiva”.

All’interno dell’articolo è scritto testualmente:

“È con il nostro più profondo rammarico informarvi che la regina Elisabetta d’Inghilterra è morta. Fonti vicine al Regno Reale ci hanno comunicato in esclusiva che la Regina Elisabetta è morta. Doveva partecipare al matrimonio dell’editore britannico di Vogue Edward Enninful, ma è stata trovata morta. Buckingham Palace ha annunciato domenica che la regina era risultata positiva al coronavirus. Dissero all’epoca che la regina Elisabetta, che stava celebrando il suo 70° anno sul trono, “stava manifestando lievi sintomi simili al raffreddore”, ma ci si aspettava che “continuasse i compiti leggeri a Windsor nella prossima settimana”, ha detto il palazzo. Tuttavia, questo martedì, ha anche annullato i suoi impegni virtuali programmati poiché continuava a soffrire dei “lievi sintomi di Covid-19″. Non sono stati condivisi ulteriori dettagli sulla sua morte. Aveva 95 anni. Continueremo a tenerti aggiornato man mano che questa storia si sviluppa”.

Nell’articolo, ancora online, si parla già al passato della Regina Elisabetta. Si fa riferimento al contagio Covid annunciato lo scorso fine settimana, e si prosegue con quello che ha solamente la forma iniziale del classico “coccodrillo”. Ma si tratta di una notizia vera?

No, come ha spiegato a BNO News da Dayo Okewale, capo di stato maggiore della Camera dei Lord:

“Una voce secondo cui la Regina Elisabetta II era morta è diventata virale sui social media martedì sera, ma un funzionario parlamentare ha confermato che non c’è verità nel rapporto. La Monarca si sta attualmente riprendendo dal virus”.

