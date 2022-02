La regina Elisabetta è positiva al Covid ma con “sintomi lievi”

La regina Elisabetta II è positiva al Covid-19. A renderlo noto è Buckingham Palace, che in una nota ha sottolineato che la sovrana ha sintomi leggeri. La regnante britannica, che ha 95 anni ed è vaccinata con tre dosi, sta riscontrando “sintomi lievi simili ad un raffreddore”, e continuerà comunque con tutta probabilità da adempiere ai suoi compiti meno impegnativi da Windsor, dove si trova in isolamento.

“Buckingham Palace conferma che la regina oggi è risultata positiva al Covid. Sua Maestà sta vivendo lievi sintomi simili al raffreddore, ma prevede di continuare a svolgere compiti leggeri a Windsor nella prossima settimana. Continuerà a ricevere cure mediche e seguirà tutte le linee guida appropriate”, si legge in una nota.

La settimana scorsa era arrivata la notizia del contagio del principe Carlo, risultato positivo al coronavirus per la seconda volta assieme alla moglie Camilla: fonti di palazzo hanno confermato che nei giorni scorsi aveva incontrato la madre, quindi l’ipotesi più avallata dai media è che il contagio possa essersi verificato in questo modo.

La notizia della positività di Elisabetta giunge proprio nel giorno in cui Boris Johnson si appresta ad annunciare il nuovo pacchetto di riforme sulla pandemia. Il premier ha, infatti, deciso che dalla prossima settimana verranno eliminate tutte le restrizioni contro il Coronavirus, inclusa la quarantena per gli infetti. In sostanza, il Covid verrà trattato in Inghilterra come una normale influenza e ci sarà quel ‘liberi tutti’ annunciato da tempo.

Il pieno ritorno alla normalità voluto da Johnson secondo molti analisti e oppositori sarebbe una strategia per cercare di distrarre l’opinione pubblica inglese dallo scandalo dei party proibiti tenutisi durante il primo lockdown. Infatti, negli stessi giorni in cui il premier chiedeva sacrifici a tutta la popolazione, si sono svolte feste a Downing Street.