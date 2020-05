REM: le quattro condizioni per chiedere il reddito di emergenza

Ci saranno quattro condizioni per chiedere il reddito di emergenza (REM), annunciato a marzo dal governo ma ancora nascosto nei meandri del ministero dell’Economia insieme a tutto quello che doveva essere il decreto Aprile a causa della mancanza di coperture. Il Corriere della Sera spiega quali saranno le condizioni:

Il Reddito d’emergenza (Rem) è la misura che in queste ore alimenta le tensioni nella maggioranza. Resta che nel decreto in via di elaborazione il governo prevederà un intervento destinato a circa un milione tra famiglie e cittadini in gravi difficoltà socio economiche. I destinatari della misura saranno le persone non tutelate da altri tipi di sussidi. Dopo una prima ipotesi che il Rem potesse essere garantito per tre mesi sarebbe prevalsa l’idea di erogarlo per un paio di mesi, come specificato dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo.