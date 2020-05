Come si calcola l’importo a cui si ha diritto con il reddito di emergenza (REM)? Ieri si è aperta la presentazione delle domande sul sito dell’INPS e nel giro di poche ore le domande hanno superato quota 20 mila. Oggi il Messaggero ricorda che le istanze potranno essere presentate pure attraverso i Caf (stanziati cinque milioni di euro per la stipula di una convenzione) e i patronati.

Il sussidio, il cui ammontare è compreso tra 400 e 800 euro, durerà due mesi e andrà soprattutto al Sud e nelle isole. Circa il 60 per cento dei potenziali beneficiari, secondo le prime simulazioni effettuate dagli esperti dei centri di assistenza fiscale, si troverebbe nel Mezzogiorno. La misura, il cui costo è di poco inferiore al miliardo di euro (sul piatto ci sono 959,6 milioni), raggiungerà secondo la relazione tecnica del governo 867 mila famiglie e circa 2 milioni di persone. Il che vuol dire una media di 550 euro mensili. Si temono però tempi lunghi per le erogazioni. Accedere al beneficio non è semplice. Il governo ha introdotto vari paletti, a iniziare da quello che vieta ai beneficiari del reddito di cittadinanza di attingere anche alle risorse del Rem. Escluso dal bacino dei percettori pure chi ha fruito del bonus da 600 euro per autonomi, partite Iva, operatori agricoli, lavoratori del turismo e dello spettacolo.

La cifra cambia in base alla dimensione e al tipo di nucleo. Più nel dettaglio, si moltiplica il valore base del sussidio (400 euro) per il parametro della scala di equivalenza Isee, che assegna un valore a ogni composizione familiare, premiando i nuclei con disabili all’interno. L’impressione però è che alla fine la maggior parte dei beneficiari dovrà accontentarsi di una cifra relativamente bassa, come già avvenuto con il reddito di cittadinanza. L’assegno andrà alle famiglie con un valore Isee non superiore a 15 mila euro e un reddito familiare inferiore ad aprile alla somma garantita dal sussidio.