Reddito di cittadinanza, può trovare un lavoro solo il 25% di chi lo prende

Solo 50mila dei 200mila percettori del reddito di cittadinanza finora testati è occupabile attualmente. Ovvero il 25% del totale. La stima è del Sole 24 Ore, che oggi spiega come dei 704mila percettori del reddito di cittadinanza considerati lo scorso settembre “occupabili” da Anpal, Inps e ministero del Lavoro finora oltre 200mila sono stati convocati dai centri per l’impiego. Ma da questo primo screening condotto dagli operatori sul campo è emerso che la platea di soggetti che effettivamente possono aspirare ad un posto di lavoro è di gran lunga inferiore alle stime iniziali, e soprattutto il “campione” presenta forti carenze di competenze e in diversi casi è da indirizzare verso le politiche sociali (più che verso una nuova occupazione). Spiegano Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci:

Sui primi 200mila beneficiari del sussidio entrati in contatto con le strutture pubbliche, nelle regioni del Nord, come Veneto e Lombardia, la quota di disoccupati che può realmente aspirare a un posto di lavoro è stimata, in media, del 30-35%; una percentuale leggermente più bassa si registra al Centro, ad esempio, nel Lazio (30% circa). «La gran parte delle persone prese in carico dai centri per l’impiego sono da anni disoccupate o con livelli di professionalità basse – spiega l’assessore al lavoro della Regione Lazio, Claudio Di Berardino -. Per essere riconnessi con il mondo produttivo, dovranno seguire percorsi formativi che, per essere efficaci, devono guardare alle esigenze effettive delle imprese presenti sul territorio».

Mentre al Sud in regioni come la Campania e la Sicilia ancora non si fanno stime, ma si confermano grandi difficoltà per carenza di competenze e livelli scolastici al di sotto delle richieste del mercato del lavoro, che fanno presagire performance più basse del Centro-Nord; nodi che complicano la ricerca di un impiego che, in città come Palermo, è considerata dagli stessi tecnici «difficile, se non impossibile». Proiettando, quindi, su tutt’Italia, queste primissime stime, su 200mila soggetti profilati circa 50mila sarebbero quelli oggi realmente “occupabili”.