L’Impatto del reddito di cittadinanza sul PIL

Mentre Luigi Di Maio e Laura Castelli passano le giornate a dire che il reddito di cittadinanza sarà un volano per l’economia evocando a pene di segugio gli investimenti ad alto moltiplicatore che non c’entrano nulla ma che hanno promesso per tutta la campagna elettorale, il ministero del lavoro in una tabella allegata alla Relazione tecnica con la quale la misura è stata trasmessa alla Ragioneria generale dello Stato per verificarne gli impatti mette nero su bianco che per ogni euro messo nel reddito di cittadinanza ci saranno benefici per l’economia pari a 30 centesimi. E gli altri settanta? Spariti, come le lacrime nella pioggia di Blade Runner. Spiega oggi il Messaggero che l’impatto sul Pil del sussidio, di base sarebbe addirittura minore. Utilizzando il modello previsionale dell’Istat, nel primo anno di erogazione del beneficio, il 2019,ogni euro speso per il reddito di cittadinanza garantirebbe un aumento di Pil di soli 20 centesimi.

Insomma, siccome lo stanziamento per l’aiuto economico alle famiglie più povere è di circa 6 miliardi, la crescita aggiuntiva generata dalla misura fortemente voluta dal MoVimento 5 Stelle, garantirebbe un incremento del prodotto interno lordo quest’anno di 1,2 miliardi di euro. Proprio per questo chi non spende entro il mese l’intera cifra ricevuta, il mese successivo riceverà un assegno ridotto del 10%. Queste misure dovrebbero servire a migliorare l’impatto sul Pil del reddito di cittadinanza. Ma di quanto? Sempre secondo la relazione trasmessa dal ministero del lavoro, si passerebbe da un moltiplicatore dello 0,2 a un moltiplicatore dello 0,3. In cifre significa che, sempre nel 2019, dei 6 miliardi di euro investiti sul sussidio, soltanto 1,8 miliardi torneranno all’economia. Non proprio la misura espansiva vantata dal governo.

