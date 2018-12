Reddito di cittadinanza, l’assegno a fine aprile

Decreto legge l’8 gennaio o al più tardi il 15, dal 1° marzo si presentano le domande sul portale web tramite gli uffici delle Poste, poi l’Inps valuta i requisiti, ad aprile il sussidio parte e deve essere erogato, come gli stipendi, il giorno 27: il reddito di cittadinanza scalda i motori e Stefano Feltri sul Fatto racconta i dettagli del provvedimento in rampa di lancio:

Il super consulente del vicepremier, Pasquale Tridico, lavora alla parte normativa. Mimmo Parisi, il professore del Mississippi, si insedierà alla presidenza dell’Anpal, l’Agenzia per le politiche attive del lavoro che gestirà il personale coinvolto. Tramite Anpal Servizi, società interna ad Anpal, partiranno le assunzioni finanziate dalla legge di bilancio. Ci sono soldi per 4 mila persone, Anpal Servizi ne assumerà circa 3 mila entro aprile (questo l’obiettivo), il resto verrà arruolato in tempi più lunghi.

Sono i famosi “navigator” che Di Maio ha annunciato in televisione e che ora Parisi dovrà selezionare: laureati, già competenti sulle politiche attive, possibilmente con un passato (da precari) nei centri per l’impiego. Il loro compito sarà quello di orientare i disoccupati (devono formarsi come camerieri o come muratori?), ma soprattutto di fare “s c o ut i n g”nelle imprese: cioè convincerle a cercare il personale sulla piattaforma anziché sui soliti canali (conoscenze, selezione diretta).