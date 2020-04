Lo stop alla RC Auto anche senza box

Il Fatto Quotidiano fa sapere oggi che salta dal Cura Italia la grande discriminazione prevista per gli automobilisti che non si possono permettere di pagare un box, un garage o uno stallo privato, come denunciato dal giornale in un articolo pubblicato ieri.

Ora tutti potranno richiedere la sospensione del l’Rc auto fino al 31 luglio, allungando così la durata per un periodo pari ai giorni di interruzione. A prevedere la modifica dell’emendamento che disciplina la sospensione è stato il deputato M5S Andrea Caso. La novità è praticamente blindata visto che mercoledì verrà posta la fiducia al Cura Italia. E le cui conseguenze sono tangibili: la sospensione per un automobilista medio si potrà tradurre in un potenziale risparmio variabile tra i 40 euro (stop di un mese) e i 150 euro (fino a luglio). E ora tutti gli automobilisti potranno approfittare della norma sia che parcheggino l’auto in un’area privata, come il box, il garage o il posto condominiale o che lascino la vettura su strada. È saltata, così, anche la relativa sanzione: i trasgressori avrebbero rischiato una multa fino a 3.396 euro e il sequestro del mezzo. Ma è bene tenere in considerazione che, qualora il veicolo parcheggiato causasse un danno a terzi (basterebbe un freno a mano malfunzionante), la compagnia potrebbe comunque rivalersi sul proprietario del mezzo non assicurato.

Ieri abbiamo raccontato che c’è anche la questione di Bollo e Ipt, sui quali sta alle Regioni decidere se adottare delle proroghe. Al momento Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Friuli Venezia Giulia e Campania, hanno già deciso di prorogare al 30 giugno e oltre i Bolli in scadenza il 30 maggio. Altre come Calabria e Sicilia hanno espresso l’intenzione di farlo al più presto. E le multe?

Le multe stradali ricevute dal 16 febbraio al 31 maggio si possono pagare con lo sconto del 30% anche entro 30 giorni, contro i consueti 5. In base ad una circolare del ministero dell’Interno, il conteggio dei 30 giorni viene sospeso dal 10 marzo al 13 aprile. In quest’arco di tempo il Viminale ha previsto la sospensione di tutti termini: di 60 giorni per il pagamento delle multe, di 90 giorni per notificare i verbali, di 30 o 60 giorni per ricorrere al Giudice di Pace o al Prefetto. I termini previsti riprenderanno a decorrere dal 4 aprile.

Infine, sono previste proroghe per le revisioni di bombole o altri componenti con scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile sarà possibile circolare in deroga fino al 15 giugno. Le patenti scadute o in scadenza dopo il 31 gennaio saranno prorogate fino al 31 agosto.

