RC Auto, bollo e multe: le scadenze e i rinvii per i pagamenti

Repubblica oggi riepiloga cosa succede a RC Auto, bollo, multe e in generale alle scadenze degli automobilisti al tempo dell’emergenza Coronavirus. Il decreto Cura Italia del 16 marzo ( approvazione in settimana alla Camera) ha stabilito alcune proroghe per andare incontro alle esigenze degli automobilisti.

La novità principale, inserita nel maxi emendamento riguarda la possibilità dell’assicurato di richiedere la sospensione dell’RC Auto fino al termine massimo del 31 luglio. Sarà possibile farlo a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento convertito in legge e la sospensione, senza penali od oneri di qualsiasi tipo a carico dell’assicurato, partirà dal giorno in cui la compagnia riceve la richiesta. L’unico vincolo sarà quello di non lasciare il mezzo su strade o parcheggi pubblici o su aree equiparate a strade pubbliche. Potranno usufruire della sospensione solo coloro che potranno far sostare il proprio veicolo all’interno di uno spazio privato. Il maxi emendamento recepisce anche la norma, già inserita nella precedente versione del decreto Cura Italia, che prevede la proroga della validità dell’RC Auto da 15 a 30 giorni per le polizze in scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 luglio.

C’è poi la questione di Bollo e Ipt, sui quali sta alle Regioni decidere se adottare delle proroghe. Al momento Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Friuli Venezia Giulia e Campania, hanno già deciso di prorogare al 30 giugno e oltre i Bolli in scadenza il 30 maggio. Altre come Calabria e Sicilia hanno espresso l’intenzione di farlo al più presto. E le multe?

Le multe stradali ricevute dal 16 febbraio al 31 maggio si possono pagare con lo sconto del 30% anche entro 30 giorni, contro i consueti 5. In base ad una circolare del ministero dell’Interno, il conteggio dei 30 giorni viene sospeso dal 10 marzo al 13 aprile. In quest’arco di tempo il Viminale ha previsto la sospensione di tutti termini: di 60 giorni per il pagamento delle multe, di 90 giorni per notificare i verbali, di 30 o 60 giorni per ricorrere al Giudice di Pace o al Prefetto. I termini previsti riprenderanno a decorrere dal 4 aprile.

Infine, sono previste proroghe per le revisioni di bombole o altri componenti con scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile sarà possibile circolare in deroga fino al 15 giugno. Le patenti scadute o in scadenza dopo il 31 gennaio saranno prorogate fino al 31 agosto.

Leggi anche: Il piano per la scuola a settembre a Roma