Una storia interessante sul voto in Umbria è stata raccontata qualche giorno fa dalla pagina Facebook “Cornelio Tacito. From Terni to dintorni”: la candidata di Fratelli d’Italia Raffaella Pagliochini ha inviato un messaggio a una serie di utenti che aveva partecipato a una raccolta fondi per una donazione per il reparto di oncoematologia dell’ospedale di Terni.

La candidata di Fratelli d’Italia che chiede voti via sms ai malati di cancro

Nel messaggio si lega il voto alla promessa di proseguire con il “progetto” del reparto diretto dalla professoressa Marina Liberati: “Ti chiedo un aiuto affinché possiamo continuare nel progetto già iniziato anche con il tuo sostegno a favore del comitato”. Poi, la richiesta di voto: “Il 27 ottobre sbarra Giorgia Meloni x Tesei e scrivi Squarta-Pagliochini”. “Ci dicono che questi messaggi siano arrivati in più giorni, nonostante le proteste di chi li aveva ricevuti, che giustamente lamentava l’utilizzo improprio dei numeri di telefono, che erano stati lasciati per una causa che non era certamente elettorale. Nonostante, anche, ci siano state minacce di querela. Aspettiamo di capire la dinamica, come tutti questi numeri siano passati nella disponibilità di Fratelli d’Italia”, scriveva l’admin della pagina facebook che si riempiva di testimonianze di persone che avevano ricevuto l’sms.

“Ora, posto che la professoressa in buona fede potrebbe non aver compreso bene le conseguenze del suo gesto, ammesso che sia stata lei stessa a fornire quei dati privati, è una leggerezza grave, in odore di voto di scambio. Leggerezza che però la candidata giurista dovrebbe ben comprendere”, aggiungeva la pagina.

Tra i commenti del post si è presentata successivamente la stessa Pagliochini che ha sostanzialmente ammesso di aver mandato gli sms attribuendosene tutta la responsabilità dicendosi però estranea alla malafede e senza alcuna pretesa (ma non stava chiedendo il voto?).

“Procederò chiaramente e nell’immediato a cancellare ogni contatto dalla mia rubrica Whatsapp”, concludeva la candidata di Fratelli d’Italia.

