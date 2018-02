Raffaella Iebba: la moglie di Gregorio De Falco spiega

Raffaella Iebba, moglie del capitano Gregorio De Falco, candidato M5S a Livorno, ha scritto al Corriere della Sera – che aveva pubblicato la notizia – per negare la violenza su di sé e per annunciare di voler procedere contro chi ha strumentalizzato “un fatto privato”, che quindi non nega. La signora però nega di aver deposto in questura:

«Né per vendetta né per denaro avrei mai esposto fatti privati e personali al pubblico giudizio e dunque intendo procedere giuridicamente contro chi ha strumentalizzato un episodio privato». Lo scrive Raffaella Iebba, moglie di Gregorio De Falco. «Non ho deposto in questura contro mio marito né ho affermato che avrebbe usato violenza fisica su di me. Credo in lui, nella sua capacità e onestà». Mentre Di Maio spiega: «Ho incontrato la signora, le ho messo a disposizione i miei legali: mi ha detto che non c’è stata alcuna violenza. Se fosse stato vero avrei cacciato De Falco dal M5S».

Nell’articolo di Sarzanini e Gasperetti, che firma anche questa replica, secondo il racconto della donna, De Falco avrebbe agito in maniera violenta mentre era in uno stato di alterazione, non meglio precisato. E la figlia, dopo essere stata presa per i capelli dal padre, sarebbe fuggita di casa per tornarvi solo dopo molte ore. La signora De Falco, visibilmente scossa per l’accaduto, ha spiegato tutto nei dettagli agli investigatori.

E forse soltanto quando ha terminato il proprio racconto si è resa conto della conseguenze e ha preferito non formalizzare la denuncia. Le dichiarazioni della donna rimangono comunque agli atti perché rese davanti a pubblici ufficiali. E visto che il presunto autore della violenza è candidato alle politiche del 4 marzo, la segnalazione di quanto accaduto è arrivata sino agli uffici centrali di Roma”.

De Falco aveva risposto sulla sua pagina Facebook non negando quello che definiva un alterco con la moglie, anche se attribuiva il tutto alla difficoltà di trovare un accordo economico tra le parti per la separazione, di cui nessuno sapeva nulla: negava comunque di aver usato violenza nei confronti di Raffaella.

La situazione che sto vivendo per la notizia uscita sulla stampa circa un mio coinvolgimento in uno scontro familiare mi amareggia moltissimo. Sento quindi il dovere morale e sociale di chiarire la mia posizione. Si tratta di una situazione difficile che la mia famiglia sta attraversando in conseguenza dell’avvio del procedimento legale di separazione tra me e mia moglie, separazione che ha avuto inizio più di un anno e mezzo fa.