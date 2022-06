Dopo la clamorosa vittoria al Roland Garros, Rafael Nadal arriva a tranquillizzare i tifosi e a smentire ufficialmente le voci, circolate nelle ultime ore, su un suo ipotetico ritiro. Il tennista maiorchino ha risposto in conferenza stampa alle numerose domande dei giornalisti e ha assicurato che non intende assolutamente ritirarsi per il momento e che vuole continuare a giocare a tennis. Tutti i tifosi di Nadal, e ancora più in generale tutti gli appassionati di tennis, non hanno potuto fare a meno di chiedersi se questa vittoria avrebbe sancito un addio o piuttosto un arrivederci.

Rafael Nadal smentisce (definitivamente) le voci sul suo ritiro: “Voglio continuare a lottare”

Del resto, nei giorni scorsi, il campione di 22 Slam, aveva evitato di rispondere con troppa decisione alle domande sul suo futuro dopo il Roland Garros. Una titubanza dovuta, probabilmente, al dolore al piede, talmente forte da “togliermi la felicità anche nella vita”. Un piede che nei giorni lo ha costretto anche a giocare sotto anestetico locale ma che non gli ha impedito di trionfare contro Ruud a Parigi.

Nonostante tutto, in conferenza Rafa ha rassicurato di aver intenzione di trovare una soluzione con il suo fisioterapista che gli permetta di “continuare a giocare”, per poi aggiungere: “Non so cosa succederà in futuro ma continuerò sicuramente a lottare”.

Solo qualche giorno fa, dopo la partita contro Djokovic, aveva dichiarato: “Sto facendo di tutto per restare al top, ma non so cosa può succedere. Ho un problema al piede e se non troviamo una soluzione, sarà difficile per me continuare a giocare. Alla fine mi godo ogni giorno senza pensare al futuro. Cercherò di trovare un rimedio all’infortunio al piede, ma ad ora non ci siamo riusciti”.