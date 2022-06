Niente da fare per Casper Ruud. Il tennista norvegese è stato sconfitto nella finalissima di Parigi, dove si è confrontato con un Nadal irrefrenabile, che con il punteggio di 6-3 6-3 6-0 in 2 ore e 18 minuti di gioco ha conquistato il 14° titolo al Roland Garros (il primo, a soli 19 anni, l’aveva vinto nel 2005). Cinque game di fila per Rafa, l’ennesimo successo per il campione spagnolo, che con questa vittoria festeggia il 22° Slam, allungando nella classifica all-time dei Major sui rivali di sempre Federer e Djokovic (fermi a quota 20).

King of Clay x 14 👑@RafaelNadal remains undefeated in Paris finals, conquering Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 for a 14th title#RolandGarros pic.twitter.com/GctcC17Ah8 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022

Nadal show a Parigi: il trionfo di Rafa (per la 14esima volta) al Roland Garros | VIDEO

Una vittoria meritatissima quella di Nadal, che ha dominato fin dall’inizio del match, senza lasciare scampo a Ruud. Il 23enne norvegese – quest’anno semifinalista agli Internazionali di Italia -, era arrivato ad affrontare uno dei suoi idoli, Nadal, che è anche il titolare dell’Accademia dove si allena, ma nella finalissima non c’è stata storia. Il tennista maiorchino ha dominato durante tutti e tre i set, dimostrando tutta la sua tenacia e il suo inimitabile stile.

Il 23 maggio 2005, contro Lars Burgsmuller, Rafa Nadal segnava il suo primo punto al Roland Garros: 19 anni appena compiuti e un talento incredibile, l’atleta maiorchino divenne uno dei tre tennisti esordienti a vincere uno Slam dopo Mats Wilander (Roland Garros 1982) e Andre Agassi (Australian Open 1995). Trionfò battendo Federer in semifinale e poi Mariano Puerta. Quando Nadal è arrivato in finale del Roland Garros, non ha mai perso: 14 successi su 14. E nemmeno oggi si è smentito: ha concluso la partita in tre set incredibili.