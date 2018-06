La raccolta firme dei parlamentari M5S contro Di Maio

Luca De Carolis sul Fatto Quotidiano oggi racconta che alcuni parlamentari del MoVimento 5 Stelle sono pronti a una raccolta di firme contro il ruolo di Luigi Di Maio e le sue nomine decise senza discussione con il gruppo. Sotto accusa c’è anche il ruolo di Salvini nel governo:

MA IN ASSEMBLEA in diversi promettono anche e soprattutto di tuonare contro le nomine di governo decise dal capo. Già oggetto di critiche nell’ultima assemblea dei deputati, quella in cui era stato ratificato il nuovo direttivo. In cui soprattutto i nuovi eletti avevano lamentato di essere stati esclusi dall’esecutivo, a scapito dei veterani. E di non aver avuto voce in capitolo sui nomi del direttivo, di fatto calati dall’alto. E così avevano invocato “più condivisione”.

Da qui si arriva all’idea della raccolta di firme per cambiare gli statuti, per restituire ai gruppi il potere di nominare i propri organi. Già, perché in base alla normativa attuale, “l’assemblea ratifica a maggioranza assoluta dei propri componenti la nomina del presidente del gruppo proposta dal capo politico”. E sempre il capo può revocare il presidente, e può “proporgli” i nomi del direttivo. Regole che la pancia del Movimento vuole cambiare, come grimaldello per rimettere in discussione Di Maio. A cui anche molti sodali suggeriscono di delegare. Accettando una nuova struttura che gestisca assieme a lui il Movimento.