Quota 100, dalla manutenzione sei miliardi di risparmi

Mentre la trattativa Stato-Di Maio prosegue ma il leader grillino non ha ancora ottenuto la carica di vicepremier che continua a chiedere per dimostrare che lui delle poltrone se ne frega, dalle parti della maggioranza si lavora al restyling di Quota 100. La strada imboccata dalle due forze politiche porta, per il momento, a una significativa “manutenzione” dello strumento per il pensionamento anticipato con almeno 62 anni di età e 38 di contribuzione, fortemente voluto dalla Lega. Spiega oggi Il Sole 24 Ore:

La strada imboccata dalle due forze politiche porta, per il momento, a una significativa “manutenzione” dello strumento per il pensionamento anticipato con almeno 62 anni di età e 38 di contribuzione, fortemente voluto dalla Lega. Due le opzioni principali. La prima prevede, a differenza di quanto introdotto con il “decretone” di gennaio, di rendere sempre vincolante l’aggancio automatico all’aspettativa di vita per le uscite anticipate (quota compresa), ad esclusione dei lavori usuranti e gravosi nel caso dei quali la platea esentata verrebbe allargata, e di ritarare le finestre d’uscita per ridurre i flussi annuali ma anche per prevedere una sorta di corsia agevolata per i lavoratori con carriere discontinue.

È possibile anche una variante: l’innalzamento della soglia anagrafica della “quota” da 62 a 64 anni. C’è poi il vero perno del riassetto: sancire ufficialmente la cessazione di quota 100 nel 2021 al termine dei tre anni di sperimentazione. Un percorso che potrebbe essere ulteriormente abbreviato. Con lo stop anticipato di un anno, a fine 2020, lasciando comunque un varco non troppo stretto per l’uscita anticipata, in primis per i lavoratori coinvolti in crisi aziendali, soprattutto con il potenziamento dell’Ape sociale, che ora scade a fine 2019.

