L’evasometro e il rapporto tra conto corrente e guadagni

Come funziona l’evasometro? Il software messo a punto servirà per incrociare i dati contenuti nei conti correnti (saldo e movimenti) con quelli della dichiarazioni dei redditi. Al momento, spiega il Messaggero, l’allarme rosso dovrebbe scattare quando l’algoritmo scopre uno scostamento del 20-25% tra quanto risulta al fisco come reddito (meno alcune spese già conosciute) e quanto scritto nel saldo di fine anno del conto corrente, come differenza tra entrate e uscite.

Tanto per fare un esempio approssimativo, se sul conto a consuntivo ho 100 mila euro ma risultano uscite per 350 mila e ne ho dichiarato per meno di 50mila, significa che qualcosa non va. Certo la “constatazione” dell’algoritmo da sola non basterà ad accendere le lucine rosse, perché dovranno essere incrociati e valutati altri dati per capire se nello stesso periodo ho ricevuto una eredità o venduto una casa, insomma se lo scostamento è legato a fattori fisiologici. Di certo la sperimentazione si concentrerà, almeno in questa prima fase, sui casi limite, quelli più eclatanti, per poi affinarsi gradualmente. Sarà quindi un mix di fattori a determinare quali sono le anomalie gravi che potrebbero nascondere una tentata evasione. Spetterà poi al contribuente, che sarà chiamato dal Fisco, dimostrare il contrario, portando carte e giustificativi.

Potenzialmente lo strumento a disposizione di GdF e Agenzia delle Entrate può andare a scavare nel passato, arrivando fino al 2014. Nella banca dati di Sogei – che si interfaccia con quelle degli istituti bancari ci sono infatti tutte le informazioni per ricostruire la posizione finanziaria dei contribuenti fino a quella data. Anche qui si stratta però di una scelta tutta politica.

