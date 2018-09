Quello che nasconde l’audio di Casalino contro i funzionari del Mef

Il leak dell’audio di Rocco Casalino contro i tecnici del Mef è stato sulle pagine dei quotidiani per giorni. È stato detto tutto? Ancora no. Perché Rocco Casalino, quello che ha uno stipendio più alto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è a tutti gli effetti un dipendente dello Stato. E in quanto tale viene pagato dai contribuenti. Ma con quei soldi il portavoce del premier non sta difendendo gli interessi dell’Italia. Non sta facendo il suo lavoro per i cittadini.

Sta proteggendo le promesse elettorali dei 5 stelle. Chi tra gli elettori che hanno votato Di Maio & C. gli darebbe di nuovo fiducia se i provvedimenti annunciati in campagna elettorale, in primis il reddito di cittadinanza, non si concretizzassero durante la legislatura, anzi con la prossima legge di bilancio? È urgente trovare quindi un caprio espiatorio. Per intortare ancora una volta la platea dei più deboli, quella che ha creduto al Nirvana pentastellato dei 780 euro.