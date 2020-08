Quella volta che Salvini ha dato la vita per l’Italia

Ci sono i fratelli Cervi, i fratelli Bandiera, Monti e Tognetti. E poi c’è Matteo Salvini: “Ho difeso l’Orgoglio, la Dignità, la Sicurezza, e i Confini dell’Italia. Per quello mi pagavate, per quello ho dato la Vita”. Certo, il Capitano non è l’eroe che ci serviva ma è quello che probabilmente ci meritiamo.

Il Capitano, o Luca Morisi, hanno avuto la bella idea di creare una card con una grafica così moderna e accattivante da girare stamattina su tutti i gruppi “famiglia” di whatsapp al posto del “buongiorno” con il cuore immacolato in 3D che piace tanto a tanti diversamente giovani. E qualcuno inizia a sfottere facendo notare che sembra più un necrologio che un post da social:

È mancato Matteo Salvini. Non fiori ma rate di ammortamento pic.twitter.com/ZDjTPWp0Dw — Luca Bottura (@bravimabasta) August 10, 2020

#Salvini “Ho difeso l’Orgoglio , la Dignità , la Sicurezza , e i Confini dell’Italia . Per quello mi pagavate , per quello ho dato la Vita” Amen pic.twitter.com/U5hLJU0rqG — Orso la Peste (@nicmax25) August 10, 2020

Viva Salvini che ha dato la vita per noi. E pazienza se nell’occasione l’unica guerra che è riuscito a fare è a dei poveracci che scappano dalla povertà e dalla guerra. Ciascuno si sceglie i nemici che può (e che gli convengono). A proposito, vi ricordate di quella volta che Salvini ha dato la vita per tagliare le accise e le tasse agli italiani? No, eh?

