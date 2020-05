La quarantena per chi arriva nel Lazio da Lombardia e Piemonte?

Visto che per il 3 giugno il governo punta alla riapertura ai viaggi interregionali, trattando allo stesso modo territori che hanno 350-380 casi al giorno e altri, come la Basilicata o l’Umbria, che ne hanno zero, c’è chi è pronto a prevedere misure di difesa. A partire proprio dal Lazio,dove l’assessore alla Salute, Alessio D’Amato, l’altro giorno in una intervista al Messaggero ha parlato di «pressioni e forzature» per riaprire la Lombardia e della necessità, se le decisioni non poggeranno su basi scientifiche, di prevedere delle contromisure. Spiega oggi il quotidiano romano:

Ci sono due idee sul tavolo: la prima è proprio la richiesta di sottoporsi a un periodo di quarantena a tutti coloro che arriveranno nel Lazio dalla Lombardia e dal Piemonte. La Puglia e la Sicilia, per fare due esempi, impongono già oggi a chi era fuori per studio o per lavoro e rientra a casa, di restare in quarantena. Alla fine, in Sicilia, bisogna anche eseguire il tampone. La tesi della Regione Lazio: una riapertura avventata dei viaggi interregionali, visti i collegamenti quotidiani tra Roma e Milano (poco più di tre ore di treno) e considerate le decine i migliaia di persone che ogni giorno fanno la spola tra le due città, aumenterebbe il rischio di una ripresa dei contagi anche nella Capitale.

Un dato, meglio di altri, spiega perché nel Lazio siano tanto agitati: ieri a Roma (quasi tre milioni di abitanti) sono stati registrati solo 3 nuovi casi positivi; appare evidente la differenza con Milano e la Lombardia dove, anche per la presenza di molti asintomatici a cui non è ancora stato fatto il tampone, ogni giorno si viaggia a ritmo di centinaia e centinaia di nuovi casi. La seconda opzione, tra le contromisure a cui sta pensando la Regione Lazio, è quella dei controlli alle stazioni, come già fatto in passato in molte regioni del Centro sud. Questa forma di difesa ha però un limite: misurare la febbre con il termoscanner può rappresentare un filtro, ma dall’efficacia limitata perché gli asintomatici, appunto, non sarebbero intercettati.

