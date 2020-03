Quanto pesa l’epidemia sull’azienda italia

La Stampa oggi spiega le ripercussioni del Coronavirus sull’economia italiana: l’epidemia manda in rosso l’Azienda Italia, il turismo perde 7 miliardi, l’export trema. La valanga che sta travolgendo l’economia italiana è iniziata il 21 febbraio, il giorno del primo caso accertato a Codogno. Nell’area compresa fra Milano, Pavia, Lodi e Cremona c’è il dodici per cento del Pil italiano. Eppure quel che fa la differenza nei numeri non è lo stop all’economia. Nella manifattura, soprattutto quella tecnologica, la catena del valore è ormai globale: i prodotti nascono e vengono assemblati in vari Paesi. Se viene a mancare un anello, le conseguenze possono essere rapide e lontane.

Quanto sta pesando e peserà tutto questo sull’economia? A precisa domanda i previsori alzano le braccia sconfortati. Qualche timido tentativo di fare stime c’è, ma nessuno è in grado di dire quanto a lungo saranno credibili. Spiega una fonte del ministero del Tesoro: «Capire oggi è molto difficile, anche perché non abbiamo ancora i dati a disposizione. Stiamo mettendo a punto un modello». L’indice di fiducia dei consumatori, diffuso ieri, è fatto con dati raccolti prima dell’esplosione dell’epidemia nel Lodigiano.