Quanto è ricca Elettra Lamborghini

Virginia Della Sala sul Fatto Quotidiano fa oggi i conti in tasca a Elettra Miura Lamborghini, già oggetto della specifica concentrazione di Marcello Foa sul suo fondoschiena durante Sanremo. Oggi, la Automobili Lamborghini – che non è più di proprietà della famiglia – macina utili nel mondo: alla famiglia di Elettra cosa resta?

NON C’È MERCATO in cui la “Tonino Lamborghini” non provi a insediare il suo marchio: orologi, cravatte, caffè, vodka, energy drink, arredi, ceramiche e, infine, hotel e costruzioni: i risultati raccontati dalla famiglia Lamborghini negli ultimi anni parlano di un fatturato retail globale di circa 400 milioni di euro, che sembra arrivare da investimenti (e società) oltreconfine, soprattutto asiatiche. Le aziende registrate in Italia, per dire, sono in salute, ma macinano utili da poche centinaia di migliaia di euro (e su fatturati di pochi milioni).