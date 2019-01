Quanto costa quota 100? L’anticipo massimo rispetto alle regole in vigore prima del “decretone” è di circa cinque anni, per coloro che in questi mesi raggiungono più o meno contemporaneamente i due requisiti. Se invece occorre attendere ancora per raggiungere uno dei due, ad esempio se si hanno i 62 anni ma non ancora i 38 di contributi, allora il vantaggio temporale si riduce progressivamente e lo stesso vale nel caso contrario, perché per chi continua a lavorare resta sempre la possibilità di andare via con la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (uno in meno per le donne) requisito “congelato” proprio con il provvedimento appena approvato dal governo. Spiega oggi il Messaggero:

Quanto vale alla fine la differenza? Ovviamente varia in proporzione agli effettivi anni di anticipo: ad esempio – partendo da una retribuzione netta mensile di 1.500 euro – con un anno e 9 mesi la pensione netta sarà più bassa del 6,6 per cento rispetto al caso della vecchiaia, mentre con 4 anni la riduzione di fatto arriverà al 15 per cento. Per ogni anno il calo è all’incirca del 3,5 percento. A fronte di questo minore beneficio economico immediato, il trattamento pensionistico verrà percepito per un numero di anni maggiore e almeno sul piano statistico questo fattore ridà convenienza alla scelta di chi preferisce lasciare il lavoro in anticipo. Per farsi un’idea basta pensare che attualmente l’aspettativa di vita a 67 anni (l’età della pensione di vecchiaia) è calcolata dall’Istat in circa 19 anni.