Quanto costerà la Groenlandia a Donald Trump?

Donald Trump vorrebbe comprare la Groenlandia ma il rischio concreto è che persino lui (e gli USA) non possa permetterselo. Racconta oggi MF che dare un prezzo a un Paese è esercizio che va al di là della scienza economica, tuttavia alcuni economisti ci hanno provato giungendo a conclusioni molto diverse: a seconda del metodo utilizzato, il costo della Groenlandia varia fra 200 milioni e 1.700 miliardi di dollari.

Per esempio, il passaggio nel 1867 dalla Russia agli Usa dell’Alaska per 7,2 milioni, circa 130 milioni di oggi. Considerato che la Groenlandia è grande circa 1,5 volte l’Alaska, il suo prezzo dovrebbe aggirarsi sui 200 milioni, parte bassa della forchetta di prezzo. Se invece si facesse riferimento a un criterio storico, bisognerebbe tenere conto dell’offerta già avanzata nel 1946 dagli Stati Uniti alla Danimarca sempre per l’isola artica. All’epoca la proposta prevedeva il pagamento a Copenhagen di 100 milioni in oro, che ai valori attuali corrisponderebbe a 1,3-1,4 miliardi di dollari.