Quanto costa ampliare la terapia intensiva in tutta Italia mentre il Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 imperversano? Piergiorgio Gawronsky oggi sul Sole 24 Ore fa il conto di quanto costerebbe farlo:

Stante l’elevata trasmissibilità, il Covid-19 potrebbe contagiare il 10%-40% della popolazione mondiale. Nello scenario peggiore, in Italia vi sarebbero 24 milioni di casi, e un fabbisogno di 2.880.000 ricoveri totali, di cui 1.200.000 in terapia intensiva. Il carico sul Ssn dipende da quanto concentrata nel tempo sarà l’epidemia: è possibile un picco di domanda prolungato superiore a 240mila ricoveri, di cui 100mila per terapia intensiva; con il trend attuale, questa situazione verrebbe raggiunta all’inizio di aprile. Nello scenario migliore avremmo invece: 6 milioni di casi; e un picco di 60mila ricoveri, di cui 25mila in terapia intensiva. È del tutto evidente che il Ssn non ha la possibilità di far fronte alla crisi epidemiologica: occorre potenziarlo.

Con quali costi? La terapia intensiva richiede due infermieri dedicati, letti, medicinali, e un ventilatore polmonare per metà del ricovero. Un infermiere costa 3omila euro l’anno, un ventilatore polmonare 4000-17mila euro: solo queste due voci richiederebbero una spesa tra 3 e 8 miliardi. Con altre voci, servono dai 4,5 ai 12 miliardi una tantum, finanziabili ad esempio con un’aliquota Irpef al 55% triennale sui redditi sopra i 65mila euro. Vale la pena? Sei casi gravi vengono curati in terapia intensiva, la letalità del Covid-19 è circa 0,9%: i decessi in Italia sarebbero tra i 54mila e i 216mila negli scenari considerati. In caso contrario i decessi potrebbero quadruplicare (a maggior ragione se i medici si ammalano).