Quanti parlamentari sono positivi al Coronavirus?

Monica Guerzoni sul Corriere racconta un retroscena sui due senatori del MoVimento 5 Stelle risultati positivi al Coronavirus. Nelle chat dei parlamentari pentastellati si parla di un numero di contagiati molto superiore:

I positivi sono due, eppure nelle chat corrono a razzo altri numeri. C’è chi parla di cinque contagiati del Movimento Cinque Stelle, chi si spinge fino a otto e chi tiene a sottolineare che altri partiti sono coinvolti. «Pare che i positivi siano 5, ma il numero potrebbe essere in aumento», rimbalza via WhatsApp tra i dipendenti iscritti alla Cgil. Voci che non trovano conferma e però contribuiscono ad agitare gli animi.

Mentre si inizia a parlare di sedute in remoto c’è anche lo spazio per un complotto: l’idea sarebbe quella di rilanciare Rousseau. La boutade lascia il tempo che trova anche perché i rumors raccontano che la diffusione del contagio potrebbe aver già travalicato i confini di Palazzo Madama per arrivare alla Camera: