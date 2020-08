Quando Salvini voleva chiudere tutta l’Italia (e sapeva che i governatori potevano farlo)

In questo video del 20 marzo scorso possiamo ammirare il leader della Lega Matteo Salvini, che oggi accusa il governo di aver chiuso “troppo” l’Italia, mentre dice che bisogna #chiuderetutto per fermare l’epidemia di Coronavirus: “Quando c’è di mezzo la vita e la salute degli italiani non si può scherzare, non ci sono mezze misure, non si può perdere tempo. Se il governo lo impone bene, altrimenti come Lega chiediamo che sindaci e governatori applichino in tutta Italia la chiusura per tutto il tempo necessario di tutto ciò che non essenziale, per tornare a vivere più sani e più forti di prima”. Ma la parte più interessante del messaggio è quella finale, in cui il Capitano dice che sindaci e governatori devono muoversi per farlo se non lo fa il governo: questo significa che anche lui era consapevole del fatto che le autorità comunali e regionali, secondo la legge, possono imporre zone rosse quando non lo fa l’esecutivo, come del resto dice l’articolo 32 della legge 883/1978, che stabilisce al comma 1 la possibilità per il ministero della Sanità di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria; al comma 3 si stabilisce che il presidente della Giunta Regionale o il sindaco hanno le stesse facoltà.

Ma allora perché Salvini incolpa soltanto il governo per le mancate zone rosse ad Alzano Lombardo e a Nembro?

